Google представила самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

Компания Google представила YouTube Rewind 2019 – подборку самых популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в 2019 году снова наблюдалось влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 млрд просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевывать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире

В первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 млн лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube (“Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube”) – около 11 млн лайков.

Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков

А что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году?

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”, а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит “Плакала” от популярного украиноязычного канала “Чоткий Паца”. В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году