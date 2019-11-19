КБ "Южное" показало макет аппарата для изучения Луны

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" представило проект посадочных аппаратов для исследования поверхности Луны. Об этом сообщается на сайте предприятия.

КБ опубликовало в своем YouTube-канале презентацию Лендера. В ней отмечается, что перед тем как сооружать на Луне научную базу, необходимо определить подходящие условия и выбрать место для ее строительства. Эти задачи смогут выполнять изготовленные предприятием посадочные аппараты.

Макет аппарата в масштабе 1:5 показали на выставке Dubai Airshow 2019. В КБ рассказали, что Лендеры можно будет использовать не только для исследований лунной поверхности, но и для отправки с Земли грузов массой до 150 кг.

На предприятии отметили, что аппараты имеют возможность трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе с их помощью можно будет искать полезные ископаемые на Луне.

В конце февраля глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство заинтересовано в привлечении Украины к исследованию Луны. Киев и Вашингтон вместе работали над проектом "Антарес", в рамках которого была разработана ракета-носитель. Ее используют для коммерческих запусков.