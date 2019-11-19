Видео

22:03 19.11.2019

КБ "Южное" показало макет аппарата для изучения Луны

1 мин читать
КБ "Южное" показало макет аппарата для изучения Луны

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" представило проект посадочных аппаратов для исследования поверхности Луны. Об этом сообщается на сайте предприятия.

КБ опубликовало в своем YouTube-канале презентацию Лендера. В ней отмечается, что перед тем как сооружать на Луне научную базу, необходимо определить подходящие условия и выбрать место для ее строительства. Эти задачи смогут выполнять изготовленные предприятием посадочные аппараты.

Макет аппарата в масштабе 1:5 показали на выставке Dubai Airshow 2019. В КБ рассказали, что Лендеры можно будет использовать не только для исследований лунной поверхности, но и для отправки с Земли грузов массой до 150 кг.

 

На предприятии отметили, что аппараты имеют возможность трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе с их помощью можно будет искать полезные ископаемые на Луне.

В конце февраля глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство заинтересовано в привлечении Украины к исследованию Луны. Киев и Вашингтон вместе работали над проектом "Антарес", в рамках которого была разработана ракета-носитель. Ее используют для коммерческих запусков.

Теги: #кб_южное #луна #исследование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 19.11.2019
"Фармак" презентовал результаты лабораторных исследований препаратов в зарубежных клиниках

"Фармак" презентовал результаты лабораторных исследований препаратов в зарубежных клиниках

11:32 19.11.2019
Потребнастроения украинцев снизились впервые после президентских выборов – исследование

Потребнастроения украинцев снизились впервые после президентских выборов – исследование

18:38 17.10.2019
Украинцы потребляют вдвое меньше рекомендованного объема овощей и на 30% меньше фруктов и ягод

Украинцы потребляют вдвое меньше рекомендованного объема овощей и на 30% меньше фруктов и ягод

12:08 17.10.2019
Потребнастроения украинцев в сентябре продолжили тренд на улучшение

Потребнастроения украинцев в сентябре продолжили тренд на улучшение

20:55 29.09.2019
Маск представил "самую мощную ракету в истории" для колонизации Луны и Марса

Маск представил "самую мощную ракету в истории" для колонизации Луны и Марса

03:38 07.09.2019
Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

17:53 03.09.2019
НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

13:25 28.08.2019
Большинство жителей оккупированного Донбасса за реинтеграцию ― немецкий центр ZOiS

Большинство жителей оккупированного Донбасса за реинтеграцию ― немецкий центр ZOiS

09:27 22.08.2019
Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013г

Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013г

09:24 21.08.2019
Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Рынок солнечной энергетики в Украине. Какие законодательные изменения ожидаются в 2020 году? Мнения игроков рынка"

Трансляция пресс-конференции на тему "Стратегия партнерства украинской индустрии и мировой фундаментальной науки"

Трансляция пресс-конференции на тему "О создании общенационального стачечного комитета "Заради майбутнього!"

Трансляция пресс-конференции по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?" о климатических изменениях и их роль в трансформации экономики и социальной системы Украины

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

Обращение Владимира Зеленского по внедрению прозрачного рынка земли в Украине.

В Шарм-эль-Шейхе во время посадки самолета авиакомпании SkyUp Airlines загорелось шасси

Трансляция пресс-конференции на тему "Суд в Луганской области остановил производство относительно прокурора т.н. "ЛНР", которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях"

Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация проекта телесериала "Часова Варта"

В Японии сгорел древний замок из списка ЮНЕСКО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА