В Шарм-эль-Шейхе во время посадки самолета авиакомпании SkyUp Airlines загорелось шасси

При посадке пассажирского самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси. Об этом сообщается на странице министерства гражданской авиации Египта в Facebook.

Отмечается, что причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", - говорится в сообщении.

В результате эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа, пострадавших нет.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ