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08:45 18.09.2019

В США автомобиль протаранил башню Trump Плаза, пострадали несколько человек

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В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщили CBS News в полиции.

По словам очевидцев, после того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота - 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше расположены дорогие квартиры.

Теги: #сша #trump_plaza
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