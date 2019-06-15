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19:50 15.06.2019

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку, пилот погиб

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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку, пилот погиб

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла во время авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что во время выполнения одной из фигур, самолет столкнулся с поверхностью воды. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность летательного аппарата. На месте происшествия работают спасатели.

Самолетом управлял 52-летний пилот из Германии. По данным Polsat, аквалангистам удалось извлечь тело пилота из затонувшего самолета. На место прибыли представители государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Организатор мероприятия, Аэроклуб Мазовецкий край сообщил, что сегодняшние шоу отменены, решение о возобновлении мероприятия в последующие дни будет принято позднее.

Теги: #авиашоу #польша #чп
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