В сети появилось видео аварии в районе моста Патона

Видео: Рассмотрение комитетом ВР по вопросам культуры и духовности проекта постановления о Почтовой площади
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Трансляция пресс-конференции на тему "Алексей Левин (Москаленко) и дело Екатерины Гандзюк: какое отношение А.Левин имеет к делу К.Гандзюк?"
Трансляция пресс-конференции по поводу выпуска специализированных методических пособий для детей с особыми потребностями
Нардеп Мураев пытается через суд отменить постановление ЦИК о ликвидации заграничных избирательных участков в РФ
Пресс-конференция на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы"
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