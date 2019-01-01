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15:27 01.01.2019

В сети появилось видео обрушение моста в Москве

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Как сообщалось, не менее трех человек пострадали в результате обрушения конструкции деревянного моста в Парке Горького в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник информированные источники.

"Во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста. Три человека получили травмы средней степени тяжести", - сказал один из собеседников агентства.

По его словам, медиками будет принято решение о необходимости госпитализации пострадавших.

"Еще несколько находившихся на мосту человек отделались легким испугом", - добавил источник.

Другой источник "Интерфакса" пояснил, что в результате падения с моста высотой 5 метров пострадали пять человек. Они были госпитализированы.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что подобная заявка поступала в дежурную часть, но прибывшие на место спасатели не привлекались ни к каким работам.

Теги: #москва #чп #новый_год
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