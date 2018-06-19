Возле Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (видео)

В правительственном квартале Киева полицейские задержали молодого человека в маске, у которого при поверхностном осмотре были обнаружены карабин, два кастеты, ножи и дымовая шашка.

"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция", - сообщает отдел коммуникации полиции Киеве во вторник.

Подробнее: Возле здания Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (фото)