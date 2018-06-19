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20:16 19.06.2018

Возле Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (видео)

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В правительственном квартале Киева полицейские задержали молодого человека в маске, у которого при поверхностном осмотре были обнаружены карабин, два кастеты, ножи и дымовая шашка.

"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция", - сообщает отдел коммуникации полиции Киеве во вторник.

Подробнее: Возле здания Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (фото)

Теги: #маска #курьезы #оружие #криминал #кабмин
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