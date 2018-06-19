События

20:02 19.06.2018

Возле здания Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (фото)

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В правительственном квартале Киева полицейские задержали молодого человека в маске, у которого при поверхностном осмотре были обнаружены карабин, два кастета, ножи и дымовая шашка.

"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник.

На перекрестке ул.Грушевского и ул.Садовой полицейские обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.

"Для проведения проверки он был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку", - сообщили в полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы.

"Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику. Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи", - сказано в сообщении.

После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Теги: #оружие #кабмин
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