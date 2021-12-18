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11:45 18.12.2021

Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия City"

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Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия City"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов "Дия City", функционирование которых определено законом "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX, принятым в июле этого года.

"Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что законом предусматривает ряд особенностей налогообложения резидентов "Дия City", в частности, возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал; налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дия City" в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год; уплату единого социального взноса резидентом "Дия City" (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Условия налогообложения "Дия City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

"Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ІТ-индустрию и создания новых рабочих мест", - добавляют в Офисе президента.

Как сообщалось, 14 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City".

В первом чтении законопроект №5376Ю который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City", Верховная Рада приняла 2 июня 2021 года.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует полноценный запуск специального правового и налогового режима для IТ-отрасли "Дия City" с начала 2022 года.

"Дия City" - это специальный правовой и налоговый режим для IТ, который предполагает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

Основной закон №1667-IX о "Дия City" принят парламентом и подписан президентом.

Теги: #зеленский #закон #дия_city
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