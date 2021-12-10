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17:57 10.12.2021

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021 года по версии Google

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Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021 года по версии Google

Криптовалюты и "мемные" компании возглавили список главных новостных трендов 2021 года по версии поисковика Google, говорится в презентации "Год в поиске 2021".

Чаще всего в уходящем году пользователи искали новости, связанные с Афганистаном. При этом на втором месте в топ-10 новостных запросов, обогнав даже новости о вакцинах от коронавируса, расположились акции оператора кинотеатров AMC Entertainment, за год взлетевшие на 1250% благодаря скоординированным усилиям частных инвесторов. На пятом месте в этом списке - бумаги владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники GameStop, выросшие более чем на 800% (мемными были названы ценные бумаги компаний, которые стали целью для "разгона" в социальной сети Reddit, участники которой выкладывали свои идеи в виде шутливых картинок, то есть мемов, такие бумаги покупают без оглядки на их финансовые показатели, на ажиотажной рекламе - ИФ).

Четвертое место в десятке самых популярных новостей заняла криптовалюта Dogecoin, десятое - другая цифровая валюта, эфир (Ethereum).

Последняя экономическая тема, вошедшая в список главных глобальных трендов 2021 года, - стимулирующие выплаты во время пандемии коронавируса. Компанию ей составили новости про выборы сенатора от штата Джорджия, ураган "Ида" и коронавирус.

Среди общих поисковых запросов первые восемь мест в топ-10 посвящены различным спортивным событиям, причем чаще всего пользователи искали новости о крикете, самом популярном спорте в Индии с населением в 1,38 млрд человек.

Теги: #тренд #google
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