VEON планирует среднегодовой рост выручки "Киевстара" более чем на 10% в 2022-2024 гг.

Телекоммуникационный холдинг VEON анонсировал планы по поддержанию двузначного среднегодового роста выручки мобильного оператора компании "Киевстар" на период с 2022 по 2024 гг. в гривне.

Согласно пресс-релизу VEON, обнародованному PRNewswire 7 декабря 2021 года, "Киевстар" планирует к 2024 году охватить 8 млн пользователей Украины своими цифровыми услугами, поддерживая двузначный среднегодовой темп роста выручки в местной валюте в период с 2022 по 2024 гг.

Кроме того, как сообщается, VEON в 2023 году намерен завершить продажу своего портфеля активов телеком-вышек в Украине.

В пресс-релизе группы отмечается, что новые среднесрочные финансовые амбиции VEON на 2022-2024 финансовые годы предполагают ускорение роста доходов по мере реализации преимуществ недавних инвестиций в высокоскоростные сети 4G, а также за счет реализации модели цифрового оператора.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).