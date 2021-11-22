Телеком

14:01 22.11.2021

Уволенная команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent

2 мин читать
Уволенная команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent

Уволенная команда англоязычного украинского издания Kyiv Post запускает новое СМИ - англоязычное издание The Kyiv Independent.

"Мы – это бывшая редакция Kyiv Post, 30 журналистов и редакторов, уволенных владельцем этого издания за отстаивание редакционной независимости. Мы запускаем The Kyiv Independent, потому что Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям – вызывающие доверие СМИ. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post", - сообщается на странице Save the Kyiv Post в Facebook в понедельник.

Как отмечается, новое издание будет публиковать факты о политике и реформах, войне и культуре, предпринимательстве и научных открытиях.

"Мы задействуем бескомпромиссные журналистские расследования, чтобы привлечь к ответственности тех, кто у власти", - заявили журналисты.

Они также отмечают, что за ними "не стоят состоятельные владельцы или олигарх". Они будут рассчитывать, прежде всего, на взносы читателей и доноров, а впоследствии - на коммерческую деятельность.

Как сообщалось, уволенный 8 ноября 2021 года коллектив англоязычного украинского медиа Kyiv Post предложил владельцу медиа Аднану Кивану продать Kyiv Post.

По мнению редакции, Киван закрыл газету в качестве расплаты за сопротивление коллектива вмешательству владельца в работу независимой редакции.

Позже уволенная команда Kyiv Post заявила о запуске нового СМИ, редакцию которого возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг. По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта.

Люк Шенье к настоящему времени уже анонсировал возвращение издания к работе к рождественским праздникам.

Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бизнесгрупп", являющееся издателем Kyiv Post и на 60% принадлежащее Кивану (еще 40% владеет партнер Кивана по ряду других проектов Ольга Павлова), в 2019 году получило 6,649 млн грн убытка, а в 2020 году увеличило убыток на 64,2% - до 10,914 млн грн. Если в 2019-м компания получила доход от операционной деятельности в размере 5,682 млн грн, то в 2020-м убыток от этой деятельности составил 10,914 млн грн.

Теги: #the_kyiv_independent #издание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 01.07.2021
В Киеве состоялась презентация англоязычного издания книги Станислава Асеева

В Киеве состоялась презентация англоязычного издания книги Станислава Асеева

15:51 25.02.2019
Экс-главред "Компаньона", "Утро.ua" и "Обозреватель" запустил проект Lenta.ua

Экс-главред "Компаньона", "Утро.ua" и "Обозреватель" запустил проект Lenta.ua

22:12 21.08.2013
Крымский премьер Анатолий Могилев предлагает подготовить научное трехтомное издание о древней и современной истории Крыма

Крымский премьер Анатолий Могилев предлагает подготовить научное трехтомное издание о древней и современной истории Крыма

10:27 08.03.2013
К 200 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко будет издан "Кобзарь" с детскими рисунками

К 200 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко будет издан "Кобзарь" с детскими рисунками

15:13 17.04.2012
Россияне пытались вывезти из Украины уникальное издание, оцененное экспертами почти в миллион грн

Россияне пытались вывезти из Украины уникальное издание, оцененное экспертами почти в миллион грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

ПОСЛЕДНЕЕ

Сальвадор привлечет биткойны для постройки Биткойн-сити, обеспеченного энергией вулканов

Украинские эксперты разошлись во мнениях относительно возможности привлечения к ответственности кибермошенников

Нацсовет опротестует решение суда по RTVI, готовит нормативное регулирование вопроса с нарушающими законы Украины иновещателями

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

Viber, Messenger, Telegram и WhatsApp являются самыми популярными приложениями для коммуникации в Украине – КМИС

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ на кредитование в размере EUR30 млн

Украина остается крупным хабом киберпреступности, но становится надежным партнером в борьбе с ней - генпрокурор

Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

Baidu неожиданно получила чистый убыток

Выручка Nexters в III квартале выросла на 77%, до $115 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА