Уволенная команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent

Уволенная команда англоязычного украинского издания Kyiv Post запускает новое СМИ - англоязычное издание The Kyiv Independent.

"Мы – это бывшая редакция Kyiv Post, 30 журналистов и редакторов, уволенных владельцем этого издания за отстаивание редакционной независимости. Мы запускаем The Kyiv Independent, потому что Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям – вызывающие доверие СМИ. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post", - сообщается на странице Save the Kyiv Post в Facebook в понедельник.

Как отмечается, новое издание будет публиковать факты о политике и реформах, войне и культуре, предпринимательстве и научных открытиях.

"Мы задействуем бескомпромиссные журналистские расследования, чтобы привлечь к ответственности тех, кто у власти", - заявили журналисты.

Они также отмечают, что за ними "не стоят состоятельные владельцы или олигарх". Они будут рассчитывать, прежде всего, на взносы читателей и доноров, а впоследствии - на коммерческую деятельность.

Как сообщалось, уволенный 8 ноября 2021 года коллектив англоязычного украинского медиа Kyiv Post предложил владельцу медиа Аднану Кивану продать Kyiv Post.

По мнению редакции, Киван закрыл газету в качестве расплаты за сопротивление коллектива вмешательству владельца в работу независимой редакции.

Позже уволенная команда Kyiv Post заявила о запуске нового СМИ, редакцию которого возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг. По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта.

Люк Шенье к настоящему времени уже анонсировал возвращение издания к работе к рождественским праздникам.

Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бизнесгрупп", являющееся издателем Kyiv Post и на 60% принадлежащее Кивану (еще 40% владеет партнер Кивана по ряду других проектов Ольга Павлова), в 2019 году получило 6,649 млн грн убытка, а в 2020 году увеличило убыток на 64,2% - до 10,914 млн грн. Если в 2019-м компания получила доход от операционной деятельности в размере 5,682 млн грн, то в 2020-м убыток от этой деятельности составил 10,914 млн грн.