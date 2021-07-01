В Киеве состоялась презентация англоязычного издания книги Станислава Асеева

В Киеве прошла презентация англоязычного издания книги украинского журналиста Станислава Асеева "Светлый путь. История одного концлагеря" (The torture camp on paradise street).

"Действительно, сейчас еще переводится эта книжка на немецком, и уже у нас есть перевод на французском. Снова-таки при содействии МИД мы планируем на октябрь этого года презентацию в Париже", - сказал Асеев на презентации издания в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что тюрьма "Изоляция" в Донецке существует восьмой год и призвал всех западных дипломатов "давить на РФ именно словом "Изоляция", как отдельной темой на дипломатических переговорах".

"Каждый год создается отдельный отчет ООН по нарушению прав человека. Буквально сегодня-завтра он снова выйдет, где "Изоляция" упоминается отдельным абзацем. Но будем откровенны: кто эти отчеты читает, кроме дипломатов и тех, кто занимается правозащитной деятельностью? Потому первое, что надо всегда делать - это ставить вопрос "Изоляции" на любой дипломатической плоскости с РФ, на любой встрече слово "Изоляция" должно быть нарицательным", - отметил Асеев.

Кроме того, он указал, что миссия ОБСЕ и миссия ООН в Донецке "могли бы хоть раз просто приехать к воротам "Изоляции".

"Ведь адрес этот известен. Конечно, что их не пустят внутрь, они (боевики - ИФ) наверное, будут ссылаться (если вообще кто-то к ним выйдет), что там военная база. А на территории "Изоляции", кроме пленных, действительно стоят танки, БТРы, это еще и военная база. Но именно разглашение, именно тот факт, если бы ОБСЕ приехало к воротам, сделало фотоотчет и потом выложило это публично, и мы бы поддержали это информационно, это очень мощно бы ударило в том числе по РФ, для того чтобы эту тему хоть как то решать", - рассказал журналист.

Асеев добавил, что англоязычный перевод издания стал возможным благодаря посольству Канады.

"Перевод шел очень сложно, учитывая то, что, во-первых, надо было перевести тюремную лексику. Я очень часто в "Изоляции" сидел с людьми, которые уже имели тюремный опыт еще до этой войны. Это убежденные уголовники, которые говорят на специфичном языке, которые верят в эти так называемые понятия", - отметил автор.

По его словам, сейчас книгу не планируют продавать.

"Мы планируем бесплатно раздавать именно среди дипломатов. Каким образом? Я думаю, что через наши дипучреждения и через наш МИД", - сказал он и добавил, что несколько экземпляров издания уже доставили в посольства Украины в Литве, Латвии и Эстонии.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что установлено уже больше 10 лиц, которые непосредственно занимались пытками, в том числе относительно Станислава Асеева и других заключенных, которые были освобождены во время обменов при участии президента Украины Владимира Зеленского.

"Станислав Ассев и другие заключенные дали показания, факты, которые позволяют идентифицировать этих лиц. Части этих лиц, которые являются гражданами РФ, уже предъявлены заочные подозрения. Это означает, что они не смогут выезжать за пределы РФ, и будем пытаться требовать их осуждения и выдачи", - сказал Геращенко.

Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обратила внимание на то, что по имеющимся данным, на Донбассе имеется около 160 подвалов, подобных "Изоляции", где каждый день происходят пытки.

Станислав Асеев работал внештатным корреспондентом "Радио Свобода" в Донецке, был похищен 11 мая 2017 года и удерживался террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года.

22 октября 2019 года сайт "генеральной прокуратуры" так называемой "ДНР" опубликовал информацию о том, что в августе приговором "Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР" Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.3 ст.329 (организация экстремистского сообщества), ст.321 (шпионаж), ч.4 ст.32, ст.321 (подстрекательство к шпионажу), ч.1 ст.325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.2 ст.326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности) "Уголовного кодекса" так называемой "ДНР".

Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.