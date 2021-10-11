Телеком

18:34 11.10.2021

Fitch подтвердило рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "позитивный"

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Fitch подтвердило рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПрАО "ВФ-Украина" (работает под брендом "Vodafone Украина") на уровне "В", прогноз – "позитивный", говорится в сообщении агентства.

По его данным, рейтинги "ВФ-Украина" ограничены страновым потолком Украины на уровне "В" из-за сильной зависимости телекоммуникационной компании от экономики страны.

Как сообщалось, Fitch Ratings в августе 2021 года изменило прогноз ПрАО "ВФ-Украина" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило все рейтинги, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B".

Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В августе 2021 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ПрАО "ВФ Украина" сконцентрировать более 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместил еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Теги: #fitch #vodafone_украина
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