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13:36 12.08.2021

Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

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Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС работает над законопроектом, который предлагает обязать видеоплатформы, транслирующие свой продукт в интернете на заказ, дублировать его на украинский язык, сообщает сайт Верховной Рады.

"Что касается фильмов, предлагаемых поставщиком услуг видео на заказ с использованием сети Интернет, произведенных и/или впервые обнародованных (распространенных) после 16 июля 2021 года, и доступ к которым возможен с территории Украины, предоставителем услуг видео на заказ обеспечивается наличие аудиодорожек на государственном языке в объеме не менее чем 75% от общего количества таких фильмов", - отмечается в законопроекте №5772 о внесении изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как разъясняет сайт парламента, "речь идет именно об озвучке фильмов на украинский, а не о субтитрах", а действующая редакция языкового закона не обязывает видеоплатформы в интернете дублировать свой контент на украинский язык.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, введение предлагаемой квоты позволит выровнять условия между субъектами хозяйствования, которые предоставляют на территории Украины услуги по распространению и демонстрации фильмов различными технологическими способами.

Как следует из карточки законопроекта на сайте парламента – основным комитетом по подготовке законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании Верховной Рады является комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Документ также находится на рассмотрении четырех других комитетов: по вопросам цифровой трансформации, бюджета, антикоррупционной политики и евроинтеграции.

Инициаторами законопроекта являются вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, председатель парламента Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук, а также депутаты из разных фракций и групп.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступили в силу нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся сфер культуры и развлечений, туристической, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

В частности, с 16 июля языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублируются или озвучиваются на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заранее.

В настоящее время народные депутаты находятся на каникулах. Согласно повестке дня пленарных заседаний, шестая сессия Верховной Рады откроется 7 сентября (первая пленарная неделя запланирована 7-10 сентября).

Теги: #законопроект #язык #интернет #трансляция
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