Телеком

19:04 20.07.2021

Показ фильмов на русском языке в Украине продолжают 6 национальных телеканалов - языковой омбудсмен

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Показ фильмов на русском языке в Украине продолжают 6 национальных телеканалов - языковой омбудсмен

Шесть общенациональных телеканалов продолжают демонстрировать фильмы и сериалы на русском языке, свидетельствуют результаты мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

"16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев 1-3 ч.6 ст.23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. С целью выяснения реального состояния выполнения закона телерадиоорганизациями Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты. В частности, на телеканале "Интер" зафиксировано шесть нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия"); на телеканале "Украина" - пять нарушений (х/ф "Ложное письмо"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды"); на телеканале "Мега" - два нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории"); на телеканале "ICTV" - два нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих"); на телеканалах "К1" и "НТН" - по одному нарушению.

В секретариате отметили, что на других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не обнаружено.

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", - сказал языковой обмудсмен Тарас Кремень.

Кроме того, Кремень обратился к телеканалам о необходимости неукоснительного выполнения норм закона и с требованием обеспечить демонстрацию в своих эфирах фильмов на государственном языке.

Теги: #телеканалы #язык #закон
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