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16:17 01.07.2021

hromadske возглавила экс-руководитель УКФ Юлия Федив

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hromadske возглавила экс-руководитель УКФ Юлия Федив

Правление ОО "Громадське Телевидение" выбрало новым директором hromadske медиа экс-руководителя Украинского культурного фонда Юлию Федив, которая начнет работать на hromadske с 19 июля 2021 года.

Как отмечается в сообщении на сайте hromadske, конкурс на должность руководителя медиаорганизации был плановым, заявки на участие в нем подали 90 кандидатов, пятеро из которых вышли в финал.

"Мой план на следующие три года разработать и имплементировать совместно с командой, членами организации, правлением и общественностью Стратегию развития hromadske 2022-2024, обеспечить постоянство финансирования организации и расширить партнерства", - цитируются в сообщении слова Федив.

Федив была координатором журналистских проектов в n-ost и Deutsche Welle, с 2017 года руководила Национальным бюро программы Евросоюза "Креативная Европа" в Украине, а в 2018 году возглавила в качестве исполнительного директора Украинский культурный фонд, где проработала до весны 2021 года, когда истек срок ее трехлетнего контракта.

Председатель правления Глеб Вышлинский также заявил, что hromadske сейчас начинает разработку стратегии на 2022-2024 годы, поскольку постоянные изменения в потреблении медиа требуют переосмысления стратегических задач организации.

Одной из первых задач новой директора станет написание стратегии развития медиа на следующие три года.

Ранее hromadske полтора года возглавляла один из основателей медиа Юлия Банковая, находясь в статусе временно исполняющей обязанности директора.

"Сегодня hromadske - это большое медиа с общей аудиторией более 15 млн пользователей. Время писать новую амбициозную и одновременно реалистическую стратегию и укреплять бренд, чтобы закрепить изменения и тенденцию роста", - заявила Банковая.

В компании также отметили, что Банковая остается членом ОО "Громадське Телевидение".

Теги: #hromadske #федив #директор
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