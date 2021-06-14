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16:40 14.06.2021

Минцифры планирует вывести сервисы для моряков в "Дию"

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Минцифры планирует вывести сервисы для моряков в "Дию"

Министерство цифровой трансформации Украины работает над тем, чтобы вывести сервисы для моряков в "Дию", сообщил руководитель проектов цифровой трансформации ведомства Иван Затварский.

"Подключение "Дии" - это будет финальный аккорд, чтобы показать, что все сервисы выведены. На данный момент нам важно сделать адекватный реестр, адекватные данные, адекватную систему, которая будет работать. И тогда мы спокойно сможем вывести все это на "Дию", - сказал он в ходе форума "Украина 30" в понедельник.

По его словам, после этого каждый моряк сможет "без любого участия коррупционеров, дополнительных "решал", теневых брокеров и т. п. со своего персонального компьютера зайти на портал "Дия", загрузить соответствующие документы и получить все сервисы прозрачно, быстро и незаметно".

"Надеюсь, что уже в ближайшее время мы выйдем с хорошими новостями и уже скоро моряки смогут оформиться через "Дию", - подытожил он.

Теги: #дия #моряки
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