Телеком

15:12 03.06.2021

"Киевстар" запускает услугу eSIM для контрактных абонентов

2 мин читать
"Киевстар" запускает услугу eSIM для контрактных абонентов

Мобильный оператор компания "Киевстар" запускает услугу встроенной в смартфон SIM-карты (eSIM) для контрактных абонентов, сообщила компания в четверг.

Теперь контрактные абоненты и бизнес-клиенты могут подключить на один электронный чип в среднем до пяти различных номеров и переключаться между ними.

Ранее такая возможность была только у абонентов предоплаты.

eSIM - это встроенная в смартфон SIM-карта, имеющая более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения, поскольку нет необходимости постоянно менять SIM-карту, достаточно лишь переключаться между профилями.

"Технология eSIM только набирает популярность, и спрос на нее будет расти. Например, по данным Juniper Research, в ближайшие пять лет количество активированных eSIM в мире вырастет на 180% и достигнет отметки 3,4 млрд до 2025 года. В сети "Киевстар" только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов предоплаты, ее подключили около 30 тыс. абонентов", - отмечается в сообщении оператора.

Для перехода на eSIM контрактным абонентам достаточно воспользоваться веб-версией портала "Мой Киевстар", а для нового подключения нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин "Киевстар". Также для контрактных абонентов доступна возможность удаленно перевести eSIM на другое устройство через веб-версию "Мой Киевстар".

Бизнес-клиенты могут подключить eSIM в одном из фирменных магазинов или обратиться к персональному менеджеру. Для перехода на eSIM при себе нужно иметь действующую SIM-карту. Услуга предоставляется бесплатно как для контрактных абонентов, так и b2b-клиентов.

Как сообщалось, Киевстар" запустил услугу встроенной электронной SIM-карты для абонентов предоплаченной связи в ноябре 2020 года.

"Тримоб" и lifecell начали оформлять eSIM в ноябре 2019 года, "Vodafone Украина" запустила эту услугу в июле 2020 года.

 

Теги: #киевстар #esim
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 03.06.2021
Киевстар возвращает "Счастливый день" - бесплатные услуги для абонентов

Киевстар возвращает "Счастливый день" - бесплатные услуги для абонентов

11:45 02.06.2021
Люди с инвалидностью смогут подключить специальные тарифы Киевстар

Люди с инвалидностью смогут подключить специальные тарифы Киевстар

12:06 31.05.2021
"Киевстар" в мае подключил 4G еще в 329 населенных пунктах

"Киевстар" в мае подключил 4G еще в 329 населенных пунктах

18:18 27.05.2021
Коврового покрытия мобильной связью железных дорог силами исключительно операторов добиться не удастся - "Киевстар"

Коврового покрытия мобильной связью железных дорог силами исключительно операторов добиться не удастся - "Киевстар"

11:45 27.05.2021
В Украине может появиться оператор инфраструктуры связи на базе мощностей "Киевстара"

В Украине может появиться оператор инфраструктуры связи на базе мощностей "Киевстара"

11:34 27.05.2021
"Киевстар" в 2021г планирует примерно на 20% нарастить базу контрактных абонентов

"Киевстар" в 2021г планирует примерно на 20% нарастить базу контрактных абонентов

10:53 27.05.2021
"Киевстар" планирует нарастить штат айтишников почти на 40%

"Киевстар" планирует нарастить штат айтишников почти на 40%

12:58 26.05.2021
"Киевстар" запустил безлимит в роуминге на популярные приложения и голосовые звонки в мессенджерах

"Киевстар" запустил безлимит в роуминге на популярные приложения и голосовые звонки в мессенджерах

15:53 25.05.2021
Инициатива Киевстар помогла Национальной полиции в поисках 585 детей

Инициатива Киевстар помогла Национальной полиции в поисках 585 детей

18:05 21.05.2021
"Смартфон для родителей" от Киевстар стал финалистом премии в области коммуникаций

"Смартфон для родителей" от Киевстар стал финалистом премии в области коммуникаций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

"Укрпошта" решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

Законопроект об олигархах вводит новое понятие об электронных СМИ в Интернете

Безопасность вышек "Vodafone Украина" в Киеве, Харькове и Львове будет обеспечивать департамент охраны Нацполиции

Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"

Рада в первом чтении приняла налоговый законопроект "Дия City"

Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Группа хакеров, похищавших пароли пользователей интернет-банкинга и соцсетей, предстанет перед судом

Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" установят систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА