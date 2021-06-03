"Киевстар" запускает услугу eSIM для контрактных абонентов

Мобильный оператор компания "Киевстар" запускает услугу встроенной в смартфон SIM-карты (eSIM) для контрактных абонентов, сообщила компания в четверг.

Теперь контрактные абоненты и бизнес-клиенты могут подключить на один электронный чип в среднем до пяти различных номеров и переключаться между ними.

Ранее такая возможность была только у абонентов предоплаты.

eSIM - это встроенная в смартфон SIM-карта, имеющая более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения, поскольку нет необходимости постоянно менять SIM-карту, достаточно лишь переключаться между профилями.

"Технология eSIM только набирает популярность, и спрос на нее будет расти. Например, по данным Juniper Research, в ближайшие пять лет количество активированных eSIM в мире вырастет на 180% и достигнет отметки 3,4 млрд до 2025 года. В сети "Киевстар" только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов предоплаты, ее подключили около 30 тыс. абонентов", - отмечается в сообщении оператора.

Для перехода на eSIM контрактным абонентам достаточно воспользоваться веб-версией портала "Мой Киевстар", а для нового подключения нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин "Киевстар". Также для контрактных абонентов доступна возможность удаленно перевести eSIM на другое устройство через веб-версию "Мой Киевстар".

Бизнес-клиенты могут подключить eSIM в одном из фирменных магазинов или обратиться к персональному менеджеру. Для перехода на eSIM при себе нужно иметь действующую SIM-карту. Услуга предоставляется бесплатно как для контрактных абонентов, так и b2b-клиентов.

Как сообщалось, Киевстар" запустил услугу встроенной электронной SIM-карты для абонентов предоплаченной связи в ноябре 2020 года.

"Тримоб" и lifecell начали оформлять eSIM в ноябре 2019 года, "Vodafone Украина" запустила эту услугу в июле 2020 года.