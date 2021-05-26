"Киевстар" запустил безлимит в роуминге на популярные приложения и голосовые звонки в мессенджерах

Мобильный оператор "Киевстар" сделал 10 приложений в роуминге доступными без тарификации мобильного интернета для всех своих абонентов.

Как отмечается в сообщении компании, безлимит действует для всех абонентов "Киевстара" независимо от формы обслуживания в 135 странах мира и включает также голосовые звонки в популярных мессенджерах.

Для того, чтобы воспользоваться безлимитом, необходимо иметь подключенный пакет мегабайтов или пользоваться услугой "Идеальный роуминг".

"Несмотря на закрытые границы во многих странах, украинцы продолжают путешествовать и пользоваться роумингом. Чтобы дать им больше возможностей для общения, мы делаем полезные приложения безлимитными. Без списания мегабайтов теперь можно не только писать, но и звонить в мессенджерах, пользоваться картами онлайн и другими популярными сервисами. Мы делаем это, чтобы наши абоненты были всегда на связи со своими близкими даже за границей", - цитируется в сообщении директор по маркетингу "Киевстара" Павел Даниман.

Без списания мегабайтов можно пользоваться четырьмя популярными мессенджерами: Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

Среди приложений с безлимитным трафиком - онлайн-карты Google Maps и Maps для iOS, туристические приложения Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua.