Украина построит цифровую общенациональную телесеть для противодействия информационному воздействию - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которого определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, входит в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Как отмечается в сообщении на сайте Госспецсвязи в пятницу, государственная телесеть необходима для обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному воздействию и распространения объективной информации.

"Сейчас существующее покрытие не обеспечивает потребности населения отдаленных регионов страны в доступе к украиноязычному вещанию, который гарантирует государство", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что уже к концу 2021 года доступ к качественному цифровому вещанию MX-7 будет на 95% подконтрольной территории Украины, даже в приграничных регионах. Государственная инфраструктура эфирного цифрового телевидения заработает в 158 населенных пунктах, в том числе - на приграничных территориях (полный перечень населенных пунктов изложен в приложении к Решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания).

МХ-7 будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание. Наполнение сети будет определять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы будут незакодированными.

Сеть MX-7 строится по технологии европейского стандарта эфирного цифрового телевидения второго поколения (DVB-T2).

Вещание будет осуществляться в полосе частот метрового диапазона 174-230 МГц.

Для получения сигнала пользователям понадобятся антенны (которые, как отмечают в Госспецсвязи, остались у многих жителей Украины после отключения аналогового вещания) и цифровые тюнеры. Доступ к контенту мультиплекса планируется на безоплатной основе.

Оператором мультиплекса определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Госспецсвязи будет отвечать за стратегическое планирование развития системы, модернизацию инфраструктуры, построение системы мониторинга за работой сети и установку современных передающих систем.

"Развитие информационной инфраструктуры - это первоочередная задача государства в условиях гибридной войны, борьбы с распространением среди граждан антиукраинских настроений и манипуляцией общественным сознанием через российские телеканалы, направленные на подрыв украинской государственности", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о создании общенациональной цифровой телевизионной сети МХ-7.