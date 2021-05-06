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14:47 06.05.2021

Google окончательно оставит 20% сотрудников на удаленке

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Google окончательно оставит 20% сотрудников на удаленке

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc, ожидает, что примерно 20% ее сотрудников продолжат работать дистанционно после открытия офисов компании этой осенью.

Еще около 60% работников перейдут на гибридный режим, и будут проводить три дня в офисе и два дня "там, где им лучше всего работается". Оставшиеся 20% смогут подать заявку на перевод в другой офис Google.

О новых планах гендиректор Google Сундар Пичаи написал в электронном письме сотрудникам, которое также было опубликовано на сайте компании.

"Будущее трудовой деятельности: гибкость, - отмечает Пичаи. - Вышеуказанные изменения являются отправной точкой, чтобы помочь нам делать самую лучшую работу и получать от этого удовольствие".

Большинство из 135 тыс. сотрудников Google смогут работать из дома до конца сентября этого года.

Компания предложит работникам дополнительные выходные дни для восстановления сил в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, у всех сотрудников появится возможность работать до четырех недель в год вне их основного офиса.

Google была одной из первых крупных технологических компаний, которая с началом пандемии COVID-19 в прошлом году перевела сотрудников на удаленную работу. Другие технологические гиганты, такие как Facebook Inc. и Twitter Inc. разрешили сотрудникам продолжить работать в дистанционном режиме и после пандемии, если их позиции это позволяют.

Теги: #covid19 #alphabet #google
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