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09:38 21.04.2021

Apple представила новинки, включая фиолетовый iPhone12

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Apple представила новинки, включая фиолетовый iPhone12

Компания Apple Inc. представила новый iPhone 12 в корпусе фиолетового цвета, сообщается в презентации на сайте компании.

Технические характеристики нового айфона не отличаются от модели iPhone 12, представленной в сентябре 2020 года. Смартфон оснащен OLED-дисплеем и имеет поддержку сетей 5G. Предварительный заказ на фиолетовый айфон в США можно будет сделать уже в пятницу, 23 апреля, а в свободной продаже он появится 30 апреля.

Еще одной новинкой компании стал iPhone 12 mini c такими же техническими характеристиками, как и у большой модели.

Также на презентации были показаны компьютер iMac с новым процессором Apple M1 и метки AirTag для поиска вещей. Данное устройство работает через приложение и представляет собой небольшой брелок, который можно повесить на ключи или сумку.

Другой новинкой является планшет iPad Pro с процессором M1, как у только что представленных iMac и трех осенних моделей Mac. Разработчики заявили, что пользователям будут доступны модификации с объемом накопителя 1 и даже 2 ТБ. Через новый порт USB-C, поддерживающий стандарт Thunderbolt, появится возможность подключать обширный набор гаджетов, аксессуаров и дисплеев. Версии с поддержкой SIM-карты получат 5G модем со скоростью передачи данных до 4 Гбит в секунду.

Теги: #iphone_12 #apple_inc
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