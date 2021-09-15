Apple представила новый iPhone 13

Apple Inc. показала новую линейку смартфонов iPhone 13 на своей презентации 14 сентября.

Работу гаджета обеспечивает процессор A15 Bionic, дисплей - Super Retina XDR. Камеры расположены по диагонали. Минимальный объем памяти на iPhone 13 теперь - 128 Гб, также появился вариант с объемом 512 Гб.

На новом смартфоне будет доступна функция съемки с киноэффектом, которая, в частности, позволяет удерживать фокус на человеке даже во время движения.

Цены на iPhone 13 и iPhone 13 mini - $799 и $699 соответственно.

В случае с iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станет доступен объем памяти 1 Тб. Гаджеты оснащены тремя камерами, и разработчики обещают преимущества при съемке макрофотографий, а также обработку кадров в реальном времени без дополнительного использования редакторов. При видеосъемке также будет доступно изменение фокуса в кадре даже после того, как запись уже будет сделана. Apple заверяют, что по длительности работы на одном заряде iPhone 13 Pro занимает первое место среди всех прочих моделей. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут стоить $999 и $1099 соответственно.

iPhone 13 будет доступен в розовом, красном, синем, а также в цветах "темная ночь" и "звездная ночь".

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