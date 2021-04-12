Inter Media Group одновременно перевела вещание восьми телеканалов в формат HD

Крупнейшая украинская медиагруппа Inter Media Group перевела восемь своих каналов ("Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "Мега", "EnterФильм" и ZOOM) на вещание в высоком разрешении.

Как сообщила пресс-служба медиагруппы в понедельник, первыми доступ к указанным телеканалам в формате HD получили абоненты спутниковых платформ, а также абоненты крупнейших цифровых кабельных и IPTV/OTT-операторов.

При этом отмечается, что вместе с вещанием в стандарте HD телеканалы Inter Media Group будут по-прежнему доступны в разрешении SD. Это связано с тем, что около 40% зрителей не имеют телевизоров, способных воспроизводить видео в высоком разрешении.

По данным медиагруппы, также в формате HD начал вещание спутниковый телеканал "Интер+". Абоненты спутникового типа приема могут принимать сигнал в странах Европы, Северной Америки, Северной Африки и Азии. В кабельных и IPTV/OTT сетях "Интер+" доступен зрителям более чем в 160 странах мира.

Inter Media Group также отмечает, что качество видео некоторых программ, а также части фильмов, относящихся к классике кинематографа и снятых в формате SD, будет значительно улучшено с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.