"Лайфселл" должен устранить последствия рассылки против "Киевстар" в Черкасской области - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по жалобе АО "Киевстар" установил нарушение ООО "Лайфселл" (lifecell) ст. 10 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде призывающей к бойкоту конкурента смс-рассылки в Черкасской области и рекомендовал "Лайфселл" устранить последствия рассылки клиентам компании "Киевстар, сообщается на сайте комитета.

"В комитет поступило заявление от "Киевстар" от 2 января 2020 года о нарушении закона о защите от недобросовестной конкуренции в виде склонения "Лайфселл" к бойкоту заявителя через побуждение абонентов заявителя отказаться от установленных договорных связей с ним путем отправления абонентам "Киевстар" сообщений от программы лояльности Fishka…", - уточняется в решении АМКУ от 18 марта 2021 года, обнародованном на его сайте в среду.

Согласно ему, клиентам "Киевстар" в 2019 году предлагалось перейти в "Лайфселл" с получением 50%-ной скидки на тариф.

"Лайфселл" в ответ на требования комитета сообщил, что однократным распространением указанного сообщения занималась организация информирования участников "Программы лояльности "Fishka" ОАО "Концерн Галнафтогаз" по заказу компании. Ответчик утверждал, что данная рассылка "не является склонением к бойкоту заявителя, а является рекламой, целью которой было сообщить о достижениях компании", и отправлялась она не только на номера компании "Киевстар", но и на номера других операторов.

В то же время АМКУ после исследований, экспертиз и анализов выявил, что рассылка была проведена на 2,888 тыс. номеров, из которых 2,832 тыс. номера имели коды компании "Киевстар", что является целенаправленной рассылкой на номера заявителя и склоняет его абонентов к прекращению договорных отношений.

АМКУ, давая рекомендации, напомнил: если нарушение не привело к существенному ограничению или искажению конкуренции, не причинило значительного ущерба и были приняты соответствующие меры для устранения его последствий, то производство по делу не начинается, а начатое производство закрывается.

"Киевстар" является крупнейшим украинским оператором мобильной связи и на конец 2020 года обслуживал 25,9 млн абонентов, тогда как "Лайфселл" по этому параметру был третьим – 8,1 млн.