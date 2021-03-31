Телеком

13:18 31.03.2021

"Лайфселл" должен устранить последствия рассылки против "Киевстар" в Черкасской области - АМКУ

2 мин читать
"Лайфселл" должен устранить последствия рассылки против "Киевстар" в Черкасской области - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по жалобе АО "Киевстар" установил нарушение ООО "Лайфселл" (lifecell) ст. 10 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде призывающей к бойкоту конкурента смс-рассылки в Черкасской области и рекомендовал "Лайфселл" устранить последствия рассылки клиентам компании "Киевстар, сообщается на сайте комитета.

"В комитет поступило заявление от "Киевстар" от 2 января 2020 года о нарушении закона о защите от недобросовестной конкуренции в виде склонения "Лайфселл" к бойкоту заявителя через побуждение абонентов заявителя отказаться от установленных договорных связей с ним путем отправления абонентам "Киевстар" сообщений от программы лояльности Fishka…", - уточняется в решении АМКУ от 18 марта 2021 года, обнародованном на его сайте в среду.

Согласно ему, клиентам "Киевстар" в 2019 году предлагалось перейти в "Лайфселл" с получением 50%-ной скидки на тариф.

"Лайфселл" в ответ на требования комитета сообщил, что однократным распространением указанного сообщения занималась организация информирования участников "Программы лояльности "Fishka" ОАО "Концерн Галнафтогаз" по заказу компании. Ответчик утверждал, что данная рассылка "не является склонением к бойкоту заявителя, а является рекламой, целью которой было сообщить о достижениях компании", и отправлялась она не только на номера компании "Киевстар", но и на номера других операторов.

В то же время АМКУ после исследований, экспертиз и анализов выявил, что рассылка была проведена на 2,888 тыс. номеров, из которых 2,832 тыс. номера имели коды компании "Киевстар", что является целенаправленной рассылкой на номера заявителя и склоняет его абонентов к прекращению договорных отношений.

АМКУ, давая рекомендации, напомнил: если нарушение не привело к существенному ограничению или искажению конкуренции, не причинило значительного ущерба и были приняты соответствующие меры для устранения его последствий, то производство по делу не начинается, а начатое производство закрывается.

"Киевстар" является крупнейшим украинским оператором мобильной связи и на конец 2020 года обслуживал 25,9 млн абонентов, тогда как "Лайфселл" по этому параметру был третьим – 8,1 млн.

Теги: #lifecell #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 30.03.2021
АМКУ оштрафовал сети АЗС группы "Приват" на 4,7 млрд грн за согласованное установление цен в 2016г

АМКУ оштрафовал сети АЗС группы "Приват" на 4,7 млрд грн за согласованное установление цен в 2016г

15:27 25.03.2021
АМКУ рекомендовал крупным сетям АЗС не нарушать конкуренцию

АМКУ рекомендовал крупным сетям АЗС не нарушать конкуренцию

12:45 25.03.2021
lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

19:33 23.03.2021
АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении

АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении

18:52 23.03.2021
АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении

АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении

15:23 18.03.2021
lifecell разрешил персонификацию абонентов с использованием "Дии" в телефонном режиме

lifecell разрешил персонификацию абонентов с использованием "Дии" в телефонном режиме

17:38 17.03.2021
АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 274 млн грн, компания обжалует решение в судебном порядке

АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 274 млн грн, компания обжалует решение в судебном порядке

15:03 15.03.2021
АМКУ расследует ситуацию со снижением гарантированных запасов угля на ТЭС

АМКУ расследует ситуацию со снижением гарантированных запасов угля на ТЭС

10:38 10.03.2021
АМКУ проверит соблюдение конкурентного законодательства при реализации светлых нефтепродуктов - премьер

АМКУ проверит соблюдение конкурентного законодательства при реализации светлых нефтепродуктов - премьер

15:26 04.03.2021
lifecell в феврале расширил покрытие 4G-сети во всех областях

lifecell в феврале расширил покрытие 4G-сети во всех областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

ПОСЛЕДНЕЕ

Услуга "виртуальный номер" для жителей оккупированных территорий станет доступной до июля - Минреинтеграции

"Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в 19 областях Украины

Facebook работает над проблемой с доступом в Instagram у некоторых пользователей

Vodafone Retail за период карантина нарастила долю в онлайне до 20%

"Vodafone Retail Украина" планирует в 2021г запустить модель покупки смартфона с контрактом

"Датагруп" и Hawe Telekom завершили строительство нового международного сетевого перехода с Польшей

"Нова Пошта" выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах

"Киевстар" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 15,7%

Viber запустил опцию "закрепить бизнес-чат"

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА