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14:34 24.03.2021

Количество крупных украинских YouTube-каналов за 2020 год выросло на 35-45%

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Количество крупных украинских YouTube-каналов за 2020 год выросло на 35-45%

Украинские YouTube-каналы за 2020 год выросли по аудитории и просмотрам, сообщил в ходе онлайн-конференции в среду руководитель партнерской программы YouTube в регионе Центральная и Восточная Европа Джавид Асланов.

По его словам, за последний год количество украинских каналов со 100 тыс. подписчиков и более возросло на 35%, а каналов с 1 млн подписчиков и более - на 45%. В среднем украинский пользователь ежедневно проводит в YouTube более 55 минут.

По данным YouTube, основными рынками для украинских креаторов на платформе являются Индия, Индонезия, Бразилия, США, Ближний Восток и страны ЕС.

Также, согласно статистике YouTube, за последние три месяца более 1 млрд пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов.

Среди самых популярных языков (помимо украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские креаторы, указаны английский, испанский, хинди и арабский, а также португальский, индонезийский и вьетнамский (в порядке сокращения).

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды: в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого.

Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту - видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%.

"Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент, посвященный рыбоводству - время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем-2019", - отметили в презентации проекта.

В целом в Украине за 2020 год ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли в 3,4 раза, видео с медитациями выросли в просмотрах - на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.

Кроме того, время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире выросло в 10 раз за три года, а зрители смотрят прямые трансляции в среднем в 4 раза дольше, чем обычные видео.

Теги: #каналы #youtube
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