Телеком

18:00 15.03.2021

Верховный суд продолжит рассмотрение одного из исков по обжалованию санкций в отношении телеканалов 19 марта

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Верховный суд продолжит рассмотрение одного из исков по обжалованию санкций в отношении телеканалов 19 марта

Кассационный административный суд Верховного суда (КАС ВС) 19 марта в 10:00 продолжит рассмотрение одного иска харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского, которым было введено в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к телеканалам в отношении трех телеканалов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в КАС ВС, на заседании в понедельник суд рассмотрел ряд ходатайств и приступил к рассмотрению иска по существу - заслушали позиции сторон по делу.

В Верховном суде подчеркнули, что КАС ВС рассматривает данный иск с позиции нарушения прав на доступ к информации.

"Суд проверяет, есть ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных ст.34 Конституции Украины и статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнули в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство истца о предоставлении времени на ознакомление с материалами дела и суд объявил перерыв до 19 марта", - отметили в КАС ВС.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Теги: #телеканалы #верховный_суд #санкции
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