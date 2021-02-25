"Укртелеком" ищет техническую возможность блокирования отдельных Telegram-каналов

"Укртелеком" отмечает чрезвычайную сложность решения по блокированию отдельных Telegram-каналов и считает уместным предоставить операторам рекомендации по технической реализации таких решений со стороны государственных служб.

"Укртелеком" ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда. В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", - заявили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома".

В компании также считают уместным, чтобы соответствующие службы предоставили операторам/провайдерам рекомендации для технической реализации подобных решений при наличии существующих инструментов у операторов, не нарушая при этом права потребителей на доступ к другим каналам и ресурсам этого мессенджера.

Как сообщалось со ссылкой на мнению мобильного оператора "Киевстара", у операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу.