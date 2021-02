Facebook за три года заплатит $1 млрд за новостной контент

Американская Facebook Inc., которой принадлежит одноименная социальная сеть, в ближайшие три года заплатит новостным изданиям $1 млрд за лицензирование их контента, сообщил в своем блоге вице-президент компании по международным вопросам Ник Клегг.

Он отметил, что с 2018 года соцсеть уже потратила $600 млн на поддержку изданий.

В прошлом месяце Facebook объявила о заключении соглашений с The Guardian, Financial Times, Daily Mail Group и другими британскими СМИ о предоставлении контента для Facebook News. Подобные соглашения были достигнуты с издателями в США. Помимо этого, Facebook ведет активные переговоры с издателями в Германии и Франции, отметил Клегг.

На прошлой неделе Facebook ограничила для пользователей и СМИ в Австралии доступность новостей на своей платформе из-за закона, обязывающего технологические компании платить новостным изданиям за их контент.

Во вторник компания достигла соглашения с австралийским правительством, добившись внесения изменений в законопроект, сообщает The Wall Street Journal. Главный казначей Австралии Джош Фрайденберг заявил, что глава Facebook Марк Цукерберг сообщил ему о намерении компании заключить соглашения с австралийскими СМИ о плате за контент. Австралийская медиакомпания Seven West Media Ltd. позже сообщила, что договорилась с Facebook о предоставлении новостей соцсети.

В четверг австралийский парламент принял закон с внесенными поправками.

"Facebook пришлось бы платить потенциально неограниченное количество денег транснациональным медиаконгломератам в условиях арбитражной системы, которая умышленно неверно описывает отношения между издателями и Facebook", - сказал Ник Клегг, комментируя изначальную версию законопроекта.

Вице-президент Facebook, который ранее был заместителем премьер-министра Великобритании, признал существование опасений по поводу концентрации власти у технологических гигантов. Однако он отметил, что "новые правила должны основываться на фактах того, какую ценность представляют новости онлайн, а не на искаженном образе того, как новости и информация распространяются в интернете".

В прошлом году Google, принадлежащая Alphabet Inc., пообещала выплатить новостным изданиям более $1 млрд в течение следующих трех лет за лицензирование новостного контента для Google News Showcase.