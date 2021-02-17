Телеком

15:54 17.02.2021

Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

1 мин читать
Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google", который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

За соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов.

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев, в настоящее время в Украине отсутствует механизм уплаты НДС с электронных сервисов нерезидентами.

"Чтобы уплатить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть сменить свое резидентство. А это тянет для них негативные налоговые последствия, и они этого не делают", - сказал он, представляя проект закона с парламентской трибуны.

По словам Гетманцева, законопроект предлагает простой механизм обложения НДС нерезидентов: позволяет удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также уплатить налог в валюте без присутствия на территории Украины. "Такой механизм действует в 83 юрисдикциях мира", - отметил он, добавив, что отсутствие такого механизма приводит к ежегодному недопоступлению в госбюджет $3 млрд.

"Законопроект - о равных правилах для всех. Украинский инвестор, который создает технологическую компанию для показа фильмов в интернете, должен иметь такие же условия, как и американский Netflix", - прокомментировала замглавы комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа в Facebook.

 

Теги: #законопроект #налог #google
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 17.02.2021
Рада намерена продлить еще на 2 года срок установления населению газовых счетчиков

Рада намерена продлить еще на 2 года срок установления населению газовых счетчиков

12:07 17.02.2021
Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

11:22 17.02.2021
Зеленский предлагает создать Этический совет и Службу дисциплинарных инспекторов ВСП

Зеленский предлагает создать Этический совет и Службу дисциплинарных инспекторов ВСП

10:17 17.02.2021
В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

20:49 16.02.2021
В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

19:02 16.02.2021
Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

09:53 16.02.2021
В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

17:37 15.02.2021
Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

16:39 15.02.2021
Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

12:03 15.02.2021
Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK, "112 Украина"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" по итогам 2020 года опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета

AmCham призывает Раду поддержать законопроекты для развития сетевой и цифровой инфраструктуры

Количество IT-специалистов в отношениях за 5 лет достигло 75% - GlobalLogic

Арабская Intelmax Management Consulting хочет открыть представительство в Украине

Мобильные операторы в январе подключили к высокоскоростному интернету почти 2,4 тыс. населенных пунктов

Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook - "Киевстар"

Украина должна интегрироваться в Единый цифровой рынок ЕС до 2024 года - вице-премьер Федоров

Количество IT-специалистов в Украине до 2024г вырастет на 23% - исследование BRDO

Нацсовет по телерадиовещанию обновил состав набсовета НОТУ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил еще одну проверку телеканалу "НАШ" из-за участия в передаче "Марафон" Николая Азарова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА