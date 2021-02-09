В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

В Верховный суд Украины поступил еще один иск от физического лица к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховном суде.

При этом в суде подчеркнули, что иск только поступил, по нему не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и по поступившим ранее.

Как стало известно, этот иск подан харьковским юристом - членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

Ранее в Верховный суд поступило два иска от физлиц с требование признать незаконным указ президента.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".