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19:59 22.01.2021

Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3%

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Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3%

Количество регистраций в домене верхнего уровня ".UA" по итогам 2020 года увеличилось на 2,32% по сравнению с 2019 годом - до 549,18 тыс., сообщила пресс-служба компании "Хостмастер" (Киев), выполняющей функции реестра домена ".UA" в пятницу.

По данным компании, в декабре-2020 рост регистраций в домене ".UA" составил 0,27% по сравнению с ноябрем-2020.

Количество доменных имен второго уровня за год увеличилось на 4,55% - до 23,8 тыс. Все остальные имена - третьего уровня, для регистрации доступны 63 публичных доменов: 57 географических и 6 общего назначения. В наиболее массовом публичном домене com.ua насчитывается 317,75 тыс. имен (годовой прирост 3,97%).

Численность доменных адресов в популярном географическом публичном домене kiev.ua за год уменьшилась на 2,65% - до 38,6 тыс. В то же время другой домен столицы - kyiv.ua, - по итогам года вырос почти в полтора раза, до 1,15 тыс. имен.

Почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.

Домен ".UA" был делегирован международной организацией IANA (позже переименованной в ICANN) Дмитрию Кохманюку и Игорю Свиридову в 1992 году в интересах всего украинского интернет-сообщества. Администрированием и развитием домена на общественных началах длительное время занимались специалисты, объединившие Украинскую группу координации сети (UA NCG) и создавшие в 2001 году специализированное предприятие ООО "Хостмастер", которое и выполняет функции администратора в настоящее время.

Теги: #сайты #домены
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