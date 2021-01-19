В комитете Рады по вопросам цифровой трансформации выступают против регулирования в Интернете

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко выступает против любого регулирования в сети Интернет.

"Я лично против любого регулирования в Интернете, потому что Интернет – свободная сеть. Она – не принадлежность какой-либо страны. В большинстве случаях агрегаторы, которые загружают контент, даже не находятся на территории Украины. Страна, по моему мнению, не имеет права вмешиваться в работу Интернета. Могут быть некоторые правила касательно операторов, но мы должны не правила налагать на Интернет, мы должны воспитывать общество", - сказал он в ходе международной конференции "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы" во вторник.

По его словам, в настоящее время комитет Рады по вопросам цифровой трансформации работает над двумя законопроектами о кибербезопасности.

"У нас нет такого законопроекта. Мы сейчас работаем над вопросами объектов критической инфраструктуры и критической инфомационной инфраструктуры", - сказал Федиенко.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины считает необходимым создать независимый регулятор безопасности в интернете - орган, который будет формировать соответствующую политику и реализовывать его в государстве.