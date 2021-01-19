Телеком

14:35 19.01.2021

В комитете Рады по вопросам цифровой трансформации выступают против регулирования в Интернете

1 мин читать
В комитете Рады по вопросам цифровой трансформации выступают против регулирования в Интернете

 Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко выступает против любого регулирования в сети Интернет.

"Я лично против любого регулирования в Интернете, потому что Интернет – свободная сеть. Она – не принадлежность какой-либо страны. В большинстве случаях агрегаторы, которые загружают контент, даже не находятся на территории Украины. Страна, по моему мнению, не имеет права вмешиваться в работу Интернета. Могут быть некоторые правила касательно операторов, но мы должны не правила налагать на Интернет, мы должны воспитывать общество", - сказал он в ходе международной конференции "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы" во вторник.

По его словам, в настоящее время комитет Рады по вопросам цифровой трансформации работает над двумя законопроектами о кибербезопасности.

"У нас нет такого законопроекта. Мы сейчас работаем над вопросами объектов критической инфраструктуры и критической инфомационной инфраструктуры", - сказал Федиенко.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины считает необходимым создать независимый регулятор безопасности в интернете - орган, который будет формировать соответствующую политику и реализовывать его в государстве.

Теги: #регулятор #интернет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 19.01.2021
Минцифры считает необходимым создание независимого регулятора безопасности в Интернете

Минцифры считает необходимым создание независимого регулятора безопасности в Интернете

09:13 16.01.2021
Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

Данные о вакцинах от COVID-19 попали в Интернет после кибератаки на EMA

11:42 13.01.2021
Интернет от "Укртелекома" доступен более чем в 3,3 тыс. н.п. Украины

Интернет от "Укртелекома" доступен более чем в 3,3 тыс. н.п. Украины

12:55 05.01.2021
"Укртелеком" в 2020 присоединил к оптическому интернету 36 ТЦ "Эпицентр"

"Укртелеком" в 2020 присоединил к оптическому интернету 36 ТЦ "Эпицентр"

09:21 05.01.2021
Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

14:17 29.12.2020
СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

11:54 24.12.2020
Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO

Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO

13:50 23.12.2020
"Киевстар" лидирует на рынке фиксированного интернета Украины по количеству подключенных абонентов

"Киевстар" лидирует на рынке фиксированного интернета Украины по количеству подключенных абонентов

10:42 23.12.2020
Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете

Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете

19:03 22.12.2020
Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Провайдер Volia с 2021 прекращает трансляцию каналов Discovery, повысит стоимость абонплаты на 15-21%

Мобильная и фиксированная связь в Украине с 2021 подорожает

"Датагруп" покупает Volia

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укртелеком" приветствует объединение "Датагруп" и Volia

Нацсовет по телерадиовещанию отверг упреки канала "Прямой" в предвзятости

SCOR и CyberCube разрабатывают инструмент управления киберрисками

Покупка Volia не повлияет на позиции "Датагруп" в межоператорском сегменте - СЕО компании

Нацсовет по телерадиовещанию отрицает избирательность своих действий - зампредседателя

Концентрация "Датагруп" 100% Volia приведет к удорожанию телекомуслуг - ИнАУ

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков теле-медиатехники и смартфонов не завозить их из России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА