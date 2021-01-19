Минцифры считает необходимым создание независимого регулятора безопасности в Интернете

Министерство цифровой трансформации Украины считает необходимым создать независимый регулятор безопасности в Интернете - орган, который будет формировать соответствующую политику и реализовывать его в государстве.

"Новый регуляторный орган должен защищать права пользователей в Интернете, иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокирования и удаления контента", - сказала директор директората европейской интеграции Минцифры Гульсанна Мамедиева в ходе международной конференции "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы" во вторник.

По ее словам, деятельность этого органа должна быть основана на оценке риска, пропорциональности этого риска. Кроме того, важным моментом должна быть юридическая обязанность поддерживать инновации, "потому что инновации – большая составляющая решения этих проблем".

Как сообщила Мамедиева, в настоящее время Украина совместно с международными партнерами - Великобритания, Австралия, Германия - разрабатывает новые регуляторные подходы для преодоления угроз в Интернете, но ни одна их стран еще не создала нормативную базу.

"Пандемия подняла этот вопрос и показала необходимость решения этой проблемы. Мы сейчас объединяем усилия, чтобы установить последовательный и пропорциональный подход для свободного, открытого и безопасного Интернета. (…) Новая регуляторная модель предполагает необходимость активных действий для предотвращения террористического контента и контента, имеющего сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми", - сказала она.