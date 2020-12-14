Телеком

15:16 14.12.2020

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

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Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

IT-гигант Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя.

"Проблема с Gmail должна быть решена для подавляющего большинства затронутых пользователей. Мы продолжим работу по восстановлению службы для оставшихся затронутых пользователей, но никаких дальнейших обновлений на панели состояния Google Workspace не будет. Будьте уверены, что надежность системы является главным приоритетом в Google и мы постоянно совершенствуем наши системы", - отмечается в сообщении Google Workspace Status Dashboard .

Аналогичные апдейты опубликованы по всем остальным сервисам компании, затронутым глобальным сбоем.

Как сообщалось, днем в понедельник сервисы IT-гиганта Google по всему миру работали с существенными перебоями.

По данным сервиса Downdetector, сбои также произошли в работе YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps и других сервисов. Жалобы поступают из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран. В Украине сервисы Google также работают с перебоями.

Теги: #google
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