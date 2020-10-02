"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в Полтавской области

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил 4G-сеть по технологии LTE900 в Полтавской области, установив 42 базовые станции, покрывающие скоростным интернетом 340 населенных пунктов, где проживает около 96 тыс. чел.

Согласно сообщению компании в пятницу, в целом 4G-сеть "Vodafone Украина" в диапазоне 900 МГц включает в себя более 400 базовых станций и охватывает более 2 тыс. населенных пунктов в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривенской, Волынской, Черновицкой и Черкасской областях, а также в Ивано-Франковске.

Как отмечает оператор, к концц 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток.