"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" отмечает, что нечеткость формулировок постановления Кабинета министров, которым данные о деятельности операторов и продвайдеров телекоммуникаций в конкретном населенном пункте были внесены в список подлежащих обнародованию в форме открытых данных, может привести к возложению на операторов обязанностей по подготовке чрезмерной отчетности.

ЧАО "ВФ Украина" в своей деятельности всегда придерживается принципов прозрачности и открытости.

"Мы уверены, что реализация постановления позволит честно и полно ответить на вопрос - кто есть кто на рынке услуг мобильной связи", - заявила в комментарии агентству "Интерфакс Украина" GR директор "Vodafone Украина" Ольга Дейнега.

В то же время, она подчеркнула, что компанию несколько настораживает определенная размытость предусмотренных изменениями формулировок, касающихся определения перечня данных о технических возможностях сетей, представляемых операторами в ответ на запросы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации и подлежащих обнародованию.

"Это может создать соблазн требовать от операторов информацию по все большему количеству параметров, характеризующих покрытие мобильным интернетом, технологии, скорость и абонентскую базу. По нашему мнению, для того, чтобы избежать возложения на операторов обязанности по подготовке чрезмерной отчетности, необходимо, прежде всего, четко определить эти показатели и утвердить научно обоснованные методики их расчета", - подчеркнула GR директор "Vodafone Украина".

Она также отметила, что изменение набора показателей и методов их расчетов всегда связано с перенастройкой алгоритмов работы соответствующих вычислительных производительных систем операторов, в которых задействовано много людей и ресурсов.

"Поэтому любые эксперименты с составом показателей и методами их расчетов могут дорого стоить всей отрасли", - заявила Ольга Дейнега.

Как сообщалось, ранее "Укртелеком" указывал на то, что без надлежащего контроля за подачей статистики от всех участников телеком-отрасли, раскрытие данных может быть преждевременной инициативой, не дающей реальной информации о состоянии рынка.

Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября 2020 года внес данные о деятельности операторов и продвайдеров телекоммуникаций в конкретном населенном пункте в список подлежащих обнародованию в форме открытых данных.

Минцифры в мае 2020 года сообщило, что НКРСИ не располагает данными о 1200 н.п., подключенных к оптоволоконной сети интернет.