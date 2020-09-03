АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в рамках повторного конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ) выдвинула новые требования к участникам и изменила ключевые критерии.

Как сообщила пресс-служба группы 1+1 media, ООО "1+1 Интернет" которой является также участником указанного конкурса, из критериев нового конкурса исчезло письменное уверение, что участник не находится под контролем УМХ или его бенефициаров. В свою очередь появилось требование, чтобы участник получил согласие собственника активов в виде корпоративных прав на управление ими.

"Таким образом, АРМА официально задекларировала как существенное требование получение согласия у лиц, которые имеют непосредственное отношение к собственнику УМХ, а значит, не могут быть нейтральным звеном процесса", - заявили в 1+1 media.

Кроме того, как отмечает группа, за неделю до финальной подачи документов юристы медиахолдинга выявили, что изменились требования к ключевым конкурсным документам, о чем не было сообщено дополнительно, и что могла стать причиной отклонения заявки как ООО "1+1 Интернет", так и других участников.

По информации источников 1+1 media, такие изменения в правилах конкурсных условий лоббируются одним из участников конкурса ООО "Издательство "Украинский Медиа Дом", которое тесно связано со структурами, что входят в сферу влияния Сергея Курченко.

"1+1 media считает это тревожным сигналом, свидетельствующим о непрозрачности повторного конкурса и пассивную роль такого учреждения как АРМА, которая таким образом снимает с себя ответственность по эффективному управлению имуществом, переданным ей в управление государством. 1+1 media, по-прежнему, требует обеспечить открытость и прозрачность проведения конкурса и подведения его итогов. В случае решения вопроса в пользу ООО "Издательство "Украинский медиа дом" ООО "1 + 1 Интернет" будет оспаривать этот результат в суде", - заявили в 1+1 media.

Как сообщалось, медиагруппа "1+1 media" повторно подалась на конкурс Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА), на управление активами Украинского медиа холдинга Сергея Курченко (УМХ).

Согласно информации АРМА, в предыдущем конкурсе решили принять участие семь компаний: "Издательство "Украинский медиа дом", "Экономика", "Эра Медиа", "Объединенная Медиа Группа", "Зручно", ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа") и "Телерадиокомпания "Шансон".