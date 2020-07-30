Телеком

18:31 30.07.2020

"Укртелеком" предлагает государству за 2-2,5 года подключить к интернету 3,9 тыс. н.п. за 1,4 млрд грн

2 мин читать
"Укртелеком" предлагает государству за 2-2,5 года подключить к интернету 3,9 тыс. н.п. за 1,4 млрд грн

"Укртелеком" предлагает Министерству цифровой трансформации Украины достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом в два этапа.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", на первом этапе в течение 2-2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ к 3,9 тыс. населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств, построив 23 тыс. км оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тыс. км распределительной сети.

"Результатом будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах. Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млдр грн. Такой подход соответствует постоянной европейской практике государственно-частного партнерства", - отмечают в компании.

Второй этап, по плану "Укртелекома", предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

"Укртелеком" при прозрачном государственно-частном партнерстве готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Государственное финансирование в размере 5,46 млрд грн, предложенное Минцифры, мы считаем достаточным для подключения учреждений социальной инфраструктуры. Со своей стороны, "Укртелеком" также готов вкладывать значительные дополнительные инвестиции, необходимые для обеспечения 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету", - описал перспективу сотрудничества директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

Как сообщалось, Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения.

Государству необходимо в ближайшее время выделить около 5,5 млрд грн на подключение учреждений социальной инфраструктуры к сети интернет, свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, обнародованные в ходе его презентации в Киеве в четверг.

Теги: #интернет #укртелеком
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 30.07.2020
Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения

Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения

13:11 30.07.2020
Минцифры планирует ввести адресную компенсацию для неспособных оплачивать минимально-доступный пакет интернет-услуг

Минцифры планирует ввести адресную компенсацию для неспособных оплачивать минимально-доступный пакет интернет-услуг

12:54 30.07.2020
На подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету нужно 5,5 млрд грн– Минцифры

На подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету нужно 5,5 млрд грн– Минцифры

12:44 30.07.2020
Оптический интернет недоступен для 5,75 млн граждан Украины более чем в 17 тыс. н.п. – Минцифры

Оптический интернет недоступен для 5,75 млн граждан Украины более чем в 17 тыс. н.п. – Минцифры

11:47 24.07.2020
"Укртелеком" в I пол.-2020 сократил EBITDA на 3%, доходы от интернет-услуг выросли на 7%

"Укртелеком" в I пол.-2020 сократил EBITDA на 3%, доходы от интернет-услуг выросли на 7%

12:29 23.07.2020
lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

11:23 21.07.2020
IKEA удваивает мощности интернет-магазина в Украине, намерена открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

IKEA удваивает мощности интернет-магазина в Украине, намерена открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

08:22 21.07.2020
На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через Интернет – опрос

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через Интернет – опрос

17:01 20.07.2020
"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

10:56 08.07.2020
"Медиа Группа Украина" объединяет OLL.TV и Xtra TV в единого оператора

"Медиа Группа Украина" объединяет OLL.TV и Xtra TV в единого оператора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

ПОСЛЕДНЕЕ

Телеканал "ТЕТ" отказывается от аналоговой технологии телевещания в ряде населенных пунктов

Регулятор проверит "КРТ" за враждебные высказывания в сторону ЛГБТ и по итогам рассмотрит продление его лицензии

"Vodafone Украина" за упрощение процедуры переноса номера в целом, но против разрешения переносить обезличенные номера

Ассоциация "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора, готовы судиться

lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя

Перенос абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и ведет к росту мошенничества - "Киевстар"

Каналы "1+1 media" с 1 августа перестанут быть доступны абонентам Lanet

Каждый 3-й зритель надеется на раскодирование сигнала ведущих украинских телеканалов на спутнике - Viasat

"Vodafone Украина" запускает продажу еSim

Viber пользуются 99% опрошенных украинцев в возрасте от 24 до 34 лет, на 2-м месте – Facebook Мessenger, на 3-м - Telegram

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА