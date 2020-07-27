Каждый 3-й зритель надеется на раскодирование сигнала ведущих украинских телеканалов на спутнике - Viasat

Более трети украинских зрителей все еще надеется, что спутниковый сигнал телеканалов будет раскодирован, следует из исследования рынка спутникового телевидения, проведенного в июне GFK Ukrainе и "ИНФО-сапиенс" по заказу оператора спутникового телевидения Viasat.

Согласно исследованию, около 2 млн зрителей все еще не приняли или отложили решение о переходе к официальному платному провайдеру или об изменении типа приема сигнала для просмотра закодированных каналов из-за заявлений о возможном раскодировании каналов, которые звучали на государственном уровне.

"Это спровоцировало людей не переходить на платный тип приема и, как следствие, в ожидании раскодирования каналов возрос спрос на пиратские сервисы или запрещенные российские каналы, которые в дальнейшем остаются открытыми на спутниках и доступны нашему зрителю бесплатно", - отмечается в сообщении Viasat.

Провайдер подчеркивает, что на сегодня уже закодировано более 40 украинских каналов, и этот перечень будет расширяться.

"Никаких оснований для возможного декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет. Самые интересные передачи и шоу доступны лишь на основных версиях каналов в противовес международным сокращенным версиям, которые были запущены на бесплатном спутнике. Для просмотра любимых каналов и передач зрителям необходимо выбрать официального оператора телевидения", - отмечают в Viasat.

Как сообщалось, крупнейшие украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group в январе 2020 года закодировали спутниковый сигнал.