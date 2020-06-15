Телеком

19:27 15.06.2020

"Укртелеком" вместе с "Метинвест Диджитал" внедрит облачные сервисы для своих пользователей

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"Укртелеком" вместе с "Метинвест Диджитал" внедрит облачные сервисы для своих пользователей

"Укртелеком" в рамках стратегического партнерства заключил договор с "Метинвест Диджитал", центром IT-экспертизы крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест", по проектированию, настройке и поддержке облачных сервисов Microsoft Azure и гибридной инфраструктуры Microsoft365 для крупнейшего украинского оператора фиксированной связи.

Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста" в понедельник, "Укртелеком" внедряет инфраструктуру Windows Virtual Desktop на 1,5 тыс. рабочих мест, систему долгосрочного хранения резервных копий корпоративных данных в Azure Backup.

При этом "Метинвест Диджитал" обеспечит планирование архитектуры, осуществит миграцию данных пользователей, а также дальнейшую поддержку внедренных систем.

Пресс-служба напоминает, что "Метинвест Диджитал" является сертифицированным партнером Microsoft на уровне Gold Certified Partner. Центр экспертизы инфраструктуры компании имеет значительный опыт разработки архитектуры облачных решений, внедрения и поддержки широкого спектра инфраструктурных технологий, миграции данных, которые обеспечивают качество, эффективность и надежность работы IТ-систем клиентов. В 2019 году "Метинвест Диджитал" мигрировал в облако и внедрил облачные IТ-сервисы для всех активов "Метинвеста" в Европе и США, а недавно завершил масштабную миграцию двух центральных дата-центров группы на облачную платформу Microsoft Azure.

Генеральный директор "Метинвест Диджитал" Сергей Детюк выразил удовлетворение тем, что начатое в прошлом году партнерство между двумя компаниями выходит на новый уровень.

"Уверен, опыт "Метинвест Диджитал" во внедрении облачных решений и миграции позволит "Укртелекому" построить IТ-сервисы, которые будут отвечать современным требованиям рынка – гибкости, адаптивности и надежности. Наш подход во внедрении инфраструктурных решений для клиентов базируется на лучших мировых практиках, а это означает обеспечение наивысшего уровня надежности IТ-сервисов. Надеюсь, что результаты, которые мы получим для "Укртелекома", позволят укрепить наше партнерство", - сказал Детюк, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь директор по информтехнологиям "Укртелекома" Кирилл Гончарук отметил, что компания рада продолжить сотрудничество с партнером – "Метинвест Диджитал".

"На этот раз наши команды будут работать над развитием инфраструктурных решений для бизнеса на базе сервисов Microsoft Azure. С учетом модернизации опорной сети "Укртелекома", развития высокоскоростных волоконно-оптических линий передачи данных и экспертизы "Метинвест Диджитал" мы ожидаем дальнейшего повышения уровня непрерывности производственных процессов "Укртелекома", создание гибкого и адаптивного технического инструментария для наших специалистов", - резюмировал Гончарук.

"Метинвест Диджитал" создана в 2018 году как Центр экспертизы цифровых технологий. В том же году, согласно рейтингам компании SAP AG, группа "Метинвест" признана компанией №1 по IT-зрелости в Украине и вошла в десятку мировых лидеров по IT-инновациям в металлургии.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #телеком #облако #метинвест_диджитал
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