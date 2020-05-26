Телеком

12:50 26.05.2020

"Киевстар" запускает новые тарифы "Киевстар ТВ" и "Все вместе"

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"Киевстар" запускает новые тарифы "Киевстар ТВ" и "Все вместе"

Мобильный оператор "Киевстар" запускает новые тарифы "Киевстар ТВ" и "Все вместе", увеличив количество контента, промопредложений и мобильного интернета. 
Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, линейка "Киевстар ТВ" пополнилась пакетами "Базовый", "Семейный", "Выгодный", "Премиум HD". 
Так, как отмечает компания, кроме стандартного доступа к телеканалам и видеоконтенту, в новых пакетах "Семейный", "Выгодный", "Премиум HD" теперь предусмотрен доступ к видеобиблиотеке IVI, которая насчитывает более 7 тыс. фильмов и сериалов. Раньше полный доступ к видеобиблиотеке предоставлялся только в тарифе "Максимальний HD". 
Помимо этого, на тарифы "Базовый", "Семейный", "Выгодный" действует дополнительное промо, которое на два месяца открывает доступ ко всем телеканалам. 
Компания также сообщила, что теперь базовый пакет Киевстар ТВ "Легкий" доступен во всех тарифах предоплаты и контрактной мобильной связи "Киевстар". Для того, чтобы воспользоваться предложением достаточно только загрузить приложение Киевстар ТВ на смартфон (доступен в Google Play и App Store).
Двумя новыми тарифами пополнилась и линейка Киевстар "Все вместе" – "Все вместе Базовый+ТВ" и "Все вместе Выгодный+ТВ", что включает сразу три услуги - мобильную связь, домашний интернет и телевидение.
Абонентам "Все вместе Базовый+ТВ" теперь будет доступен безлимитный мобильный интернет, а для обоих тарифов "Все вместе Базовый+ТВ" и "Все вместе Выгодный+ТВ" будет действовать скидка в 50 грн на оплату услуг в месяц подключения, а также двух последующих.

Теги: #киевстар #тарифы
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