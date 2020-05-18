"Vodafone Украина" проведет серию вебинаров по BigData-аналитике для бизнеса

Мобильный оператор компания"Vodafone Украина" с 21 мая начнет серию образовательных вебинаров, посвященных возможностям BigData-аналитики для развития бизнеса для бизнес-клиентов, сообщил оператор в понедельник.

"Тема больших данных актуальна не только для крупного бизнеса. Средний и малый бизнес не меньше, а может и больше нуждается в инструменте, который позволяет быстро и четко анализировать сигналы и улавливать изменяющиеся тенденции рынка, оценивать риски и делать прогнозы в продажах и маркетинге, вести персонализированные коммуникации на массовом рынке", - отмечается в распространенном компанией сообщении.

Согласно информации "Vodafone Украина", практику проведения регулярных вебинаров для общения со своими бизнес-клиентами оператор ввел с начала карантина. За это время в них приняли участие около 700 украинских компаний.

Наиболее востребованными в период карантина, когда бизнес массово переходил на удаленный режим работы, были темы, посвященные электронному документообороту, IaaS, сервисам самообслуживания, уточняется в сообщении.

"Темы, связанные с аналитикой больших данных, машинным обучением, искусственным интеллектом, вызывают большой интерес. "Vodafone Украина" уже имеет немалый опыт в аналитике BigData и применении полученных результатов на практике. Мы готовы делиться этим опытом и обеспечивать нашим клиентам новые возможности в развитии их бизнеса при помощи современных подходов в работе с данными", – отметил начальник департамента бизнес-рынка "Vodafone Украина" Андрей Федоров.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.