Телеком

09:40 15.05.2020

Украина за 4 года может недополучить 30 млн грн налогов от снижения ставки интерконнекта – президент "Киевстар"

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Украина за 4 года может недополучить 30 млн грн налогов от снижения ставки интерконнекта – президент "Киевстар"

Снижение ставки интерконнекта в Украине может привести к недополучению рынком 1,6 млрд грн доходов в течение нескольких лет и, соответственно, к снижению налоговых отчислений отрасли на 30 млн грн за четыре года.

"Потери оптового рынка, которые повлечет за собой дальнейшее снижение ставки интерконнекта, вполне реально ударят по инвестиционным планам. Рынок из-за поспешных шагов потенциально может недополучить в ближайшие несколько лет 1,6 млрд грн доходов, что отразится на недоинвестировании операторами порядка полмиллиарда гривень", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент мобильного оператора компании "Киевстар" Александр Комаров.

По его словам, 500 млн грн инвестиций достаточно для строительства почти 2 тыс. базовых станций LTE900 для обеспечения доступа к 4G связи 15% населения Украины. "Проиграет от снижения ставки интерконнекта и государство: по нашей оценке, в перспективе ближайших четырех лет бюджет недополучит более 30 млн грн в виде налога на прибыль. Надеюсь, что возобладает здравый смысл и будет здравое решение комиссии по этому вопросу", - подчеркнул Комаров.

По его словам, за последние пять лет Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), снизила ставку за пропуск трафика между мобильными сетями Украины с 36 коп. до 12 коп. за минуту – сейчас это самая низкая ставка в странах ЕС и одна из самых низких - в странах бывшего СНГ.

Дальнейшее снижение ставки интерконнекта внутри страны, по мнению Комарова, приведет к сокращению межоператорского рынка почти в три раза.

Президент "Киевстара" также заявил, что не считает проблему "клубного эффекта" актуальной для телеком-рынка Украины.

"Возможно, это было актуально для прошлого десятилетия, когда голосовые услуги считались основным источником дохода в мобильной связи. Я уверен, что сейчас это все очень надумано и используется в большей степени, чтобы объяснить чей-то не самый хороший рыночный результат. Сейчас рынок другой, его развитие определяют цифровые услуги, широкополосный интернет, скорость, качество покрытия. Мне кажется, в правительстве это понимают", - заявил Комаров.

Он считает, что дальнейшее снижение ставки интерконнекта не будет стимулировать абонентов больше звонить на другие сети, тем более что ставки интерконнекта не влияют на тарифы – цену за свои услуги устанавливают сами операторы.

Как сообщалось, СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы считает высокую ставку интерконнекта в Украине причиной возникновения "клубного эффекта" в сетях мобильных операторов.

"Киевстар" в январе-марте 2020 года увеличил общий доход на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,95 млрд грн, EBITDA - на 25,35%, до 4,04 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 5 процентных пунктов (п. п.) - до 67,9%.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #интерконнект #налоги #киевстар #комаров
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