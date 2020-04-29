Высокая ставка интерконнекта в Украине приводит к "клубному эффекту" в сетях мобильных операторов, MNP не работает – СЕО lifecell

СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы считает высокую ставку интерконнекта в Украине причиной возникновения "клубного эффекта" в сетях мобильных операторов.

"В Украине ставка интерконнекта, если брать методологию приведенной стоимости, до сих пор в четыре раза выше, чем средняя ставка интерконнекта в Европе. Именно это приводит к тому, что украинские абоненты вынуждены преодолевать существенные ценовые барьеры и каждый раз, когда они звонят на номера других сетей", - заявил онв интервью агентству "Интерфакс-Украина".

СЕО lifecell также подчеркнул, что бороться с так называемым "клубным эффектом", сложившимся на украинском телеком-рынке, должны не операторы, а госорганы, которые регулируют свободную конкуренцию и рынок.

"Именно они (госорганы – ИФ) должны озадачиваться вопросами обнародования операторами реальных показателей, рыночных долей, настоящего количества абонентов и того, как они, операторы, представлены в разных регионах Украины", - считает Языджы.

Он также заявил, что в Украине на законодательном уровне не прописаны нормы, которые бы позволяли регулятору ежемесячно получать статистику и отчеты операторов.

"Мы сейчас говорим о базовых принципах свободных рынков, о внедрении норм, которые существуют в европейских странах, прежде всего, на развитых высококонкурентных рынках. Ведь именно из-за отсутствия действий со стороны регулирующих органов создаются определенные рыночные условия, которые усугубляют ситуацию и поддерживают этот статус-кво, сложившийся на украинском рынке за многие годы", - подчеркнул СЕО lifecell.

Он также отметил, что ранее запущенная в Украине услуга по переносу абонентского номера (MNP) до сих пор полноценно не работает.

"У нас реализована сверхсложная процедура, в рамках которой оператору-донору даны фактически неограниченные возможности удерживать и контролировать абонентов, которые хотели бы изменить своего оператора. И это привело к тому, что MNP в том виде, в котором эта услуга была запущена в Украине, оказалась совершенно неэффективной и вызывает у абонентов исключительно шутки или сарказм", - заявил он.

В то же время Языджы подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, готова менять процедуру MNP для того, чтобы сделать ее похожей на стандартную процедуру, реализованную в других странах.

"Но мы понимаем, что изменения в существующую процедуру MNP будут внесены, скорее всего, только в последнем квартале этого года. А это значит, что наша угловатая и нерабочая процедура MNP будет существовать еще очень долго", - отметил он.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (убыток 1,3 млрд грн). Выручка оператора при этом выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,243 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 1,8 п.п., до 54,2%.

lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине, его активная абонбаза по итогам 2019 года составила 7,4 млн абонентов, общая - 8,9 млн абонентов.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.