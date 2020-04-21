Телеком

15:31 21.04.2020

"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

1 мин читать
"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") планирует в конце июня-начале июля 2020 года запустить услугу оформления eSIM – альтернативы физическим sim-картам.

"Мы рассматривали различные партнерские решения и рассчитываем, что это будет уже в конце июня-начале июля. И думаю, что мы предложим нашим клиентам более интересный пользовательский опыт", - сообщил в ходе онлайн-презентации отчетности оператора за 2019 год директор по маркетингу "Vodafone Украина" Андрей Отрощенко.

Он отметил, что сегодня этот проект находится на финализации технической стадии.

eSIM — это электронная SIM-карта, которая позволяет пользоваться услугами мобильной связи без необходимости использовать физическую SIM-карту. Чтобы воспользоваться технологией, нужно чтобы ее поддерживали и смартфон, и мобильный оператор.

Как сообщалось, в начале ноября 2019 года мобильный оператор компания "Тримоб" (дочерняя компания "Укртелекома") совместно с компанией IDEMIA (Франция) запустил услугу оформления eSIM – альтернативы физическим sim-картам.

Мобильный оператор компания lifecell запустил услугу оформления eSIM также в начале ноября 2019 года.

Теги: #vodafone #esim
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

15:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

16:46 02.04.2020
"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

12:00 02.04.2020
Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

11:02 01.04.2020
"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

18:07 30.03.2020
"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

10:18 30.03.2020
Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

10:20 23.03.2020
"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

23:19 21.03.2020
"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

16:44 19.03.2020
"Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов

"Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Alibaba планирует за три года инвестировать $28 млрд в "облачные" технологии

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Интертелеком" завершил рефарминг в 4 областях, 20 мая планирует завершение работ еще в 6 областях

Использование домашнего интернета от "Киевстар" за месяц карантина выросло на 20%

Зеленский назначил Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

На фоне пандемии SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

Google и Apple создают технологию для отслеживания контактов с помощью смартфонов

Коммуникационная платформа Microsoft Teams ставит рекорды по использованию

Число подписчиков сервиса Disney+ в мире превысило 50 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА