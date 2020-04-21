"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") планирует в конце июня-начале июля 2020 года запустить услугу оформления eSIM – альтернативы физическим sim-картам.

"Мы рассматривали различные партнерские решения и рассчитываем, что это будет уже в конце июня-начале июля. И думаю, что мы предложим нашим клиентам более интересный пользовательский опыт", - сообщил в ходе онлайн-презентации отчетности оператора за 2019 год директор по маркетингу "Vodafone Украина" Андрей Отрощенко.

Он отметил, что сегодня этот проект находится на финализации технической стадии.

eSIM — это электронная SIM-карта, которая позволяет пользоваться услугами мобильной связи без необходимости использовать физическую SIM-карту. Чтобы воспользоваться технологией, нужно чтобы ее поддерживали и смартфон, и мобильный оператор.

Как сообщалось, в начале ноября 2019 года мобильный оператор компания "Тримоб" (дочерняя компания "Укртелекома") совместно с компанией IDEMIA (Франция) запустил услугу оформления eSIM – альтернативы физическим sim-картам.

Мобильный оператор компания lifecell запустил услугу оформления eSIM также в начале ноября 2019 года.