"Vodafone Украина" начала продавать eSIM через сеть автоматов iBOX

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" объявила о начале продаж виртуальных SIM-карт eSIM через автоматы самообслуживания iBOX.



Теперь приобрести eSIM можно не только в интернет-магазине или розничных точках продаж "Vodafone Украина", карту также можно получить в ближайшем терминале iBOX в разделе "Мобильная связь и роуминг".



Автомат предложит клиенту выбрать eSIM для нового или существующего номера, дальше нужно просто следовать инструкциям на экране. Стоимость карты для существующего номера составляет – 100 грн, а для нового – 150 грн.



Среди преимуществ eSIM от Vodafone – карту можно "переставлять" на разные телефоны, которые поддерживают эту технологию; карты доступны для всех сегментов абонентов.

Юридические лица могут оплачивать eSIM со счета компании, а не только банковской картой.

Технология eSIM позволяет отказаться от использования физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который позволяет загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM- карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты.



Виртуальная SIM-карта также позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя), а также может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.