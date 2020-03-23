Украинская "Википедия" уже насчитывает 1 млн статей

Количество статей в украиноязычной версии "Википедии" достигло 1 млн.

Согласно странице статистики энциклопедии, по состоянию на понедельник, 23 марта, в "Википедии" насчитывается 1,324 млн статей.

Миллионной стала статья об американской певице и политической активистке Одетте Холмс.

"Википедия" - свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия, реализованная на принципах Вики.

Владелец сайта - американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа", имеющая 39 региональных представительств.

Главной целью "Википедии" является накопление и систематизация знаний из всех сфер жизни человека и передача их в свободной форме, которыми может воспользоваться или дополнить каждый человек, имеющий доступ к интернет.

Украинская "Википедия" - крупнейшая в истории энциклопедия на украинском языке. Занимает 17-е место по количеству статей среди всех языковых разделов "Википедии".

Над украиноязычным контентом энциклопедии работает 498,5 тыс. зарегистрированных пользователей, из которых 46 – администраторы, пять - бюрократы, 484 - патрульные.

Украинская версия насчитывает 318 млн слов.